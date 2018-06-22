TSMC вложила 25 млрд в процессоры

2018-06-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - TSMC; [177]
Компания TSMC вложила громадные 25 миллиардов долларов в развитие полупроводниковых технологий. По мнению аналитиков, компания будет уже к концу года выпускать процессоры на 7-нанометровой технологии. Среди потенциальных покупателей гиганты вроде Apple или Samsung, плюс NVIDIA и масса прочих производителей. То есть, самые крупные компании в мире. Вероятно, производитель понимает, что вложим 25 миллиардов можно будет заработать намного больше денег, иначе никто бы столь крупные инвестиции не делал. Будем надеяться, что это позитивно повлияет на развитие рынка в целом. Может смартфоны станут мощнее и будут потреблять меньше заряда батареи, а может стоимость на смартфоны будет ниже. Говорить с уверенностью не могу, но есть надежда, что это будет очередным прорывом на рынке процессоров.


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