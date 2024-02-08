TSMC за январь 2024 года заработала 7 млрд долларов

Если верить официальному отчёту, выручка компании TSMC только за январь 2024 года составляет 215 миллиардов новых тайваньских долларов (это примерно 6,9 миллиарда долларов США), что является новым рекордом для для производителя за данный период времени. В компании заявили, что данная прибыль на 22% больше по сравнению с декабрём и на 7,8% больше по сравнению с январем 2023 года. Правда, специалисты отмечают, что январь прошлого года был достаточно сложным — крупные игроки в области полупроводников вроде NVIDIA и AMD не спешили с большими заказами, потому что опасались приостановки производства, как это было в период коронавируса. Соответственно, данный прирост пока что сложно назвать существенным, так как сейчас рынок на пике и вполне логично, что продажи растут.

Январь 2024 года также демонстрирует прирост годовой выручки компании, которая на протяжении нескольких лет у TSMC неуклонно растёт, но весьма скромными темпами. Но это лишь начало, потому что на самом деле сейчас все крупные производители так или иначе работают с TSMC для производства новых процессоров — без компании рынок видеокарт, смартфонов и планшетов просто не сможет существовать. И это значит, что производитель полупроводниковой продукции будет и дальше демонстрировать рост, особенно после крайне сложного периода пандемии, когда производственные мощности пришлось остановить. Это сильно ударило по прибыли, но теперь ситуация улучшается. Для пользователей это даже хорошо.
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