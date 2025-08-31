ТВ-приставку Acer 4K UHD Google TV Box оценили в 80 долларов

Компания Acer объявила о выпуске ТВ-приставки 4K UHD Google TV Box, которая работает под управлением операционной системы Google TV. Новинку оснастили компактным квадратным корпусом, комплектным пультом дистанционного управления с поддержкой голосовым управлением и кнопками быстрого доступа, интерфейсом USB-C для питания, портом HDMI, разъемом USB-A, дополнительным USB-C, портом Ethernet, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, оптическим портом S/PDIF Optical Audio, слотом для карты памяти microSD, четырехъядерным процессором Amlogic и 2 ГБ ОЗУ. Цена приставки на дебютном южноафриканском рынке в рамках предзаказа составляет 80 долларов.