Take-Two Interactive выпустит пять новых игр в этом году

Похоже, некоторые знакомые игры из прошлого Take-Two Interactive могут появиться на рынке в современном обличии — издатель опубликовал общие слайды презентации после объявления о доходах за первый квартал за 2022 финансовый год, раскрывая некоторые подробности того, что находится в стадии разработки. Take-Two разрабатывает три «ремастера ранее выпущенных игр». Подробностей пока нет, хотя генеральный директор Штраус Зельник уже говорил о портах и ​​раньше. Зельник объяснил, что ремастеры всегда были частью плана издателя по развитию своих проектов и привлечению новых геймеров.

«Я не уверен, что мы будем вкладывать все ресурсы в это направление, но мы точно будем создавать новые итерации уже выпущенных проектов», — сказал он. «Ремастеринг всегда был частью нашей стратегии. Но мы всё сделаем иначе, чем конкуренты — мы не просто переносим релиз на новую графику и текстуры. Вместо этого мы почти полностью перерабатываем проект, чтобы удовлетворить запросы наших фанатов».К сожалению, пока что не совсем понятно, что именно будет перерабатывать компания, так как на текущий момент есть огромное множество игр издателя, которые понравились бы аудитории. Например, можно смело брать и выпускать ремастер-версии GTA, начиная с третьей номерной части, да и саму GTA 5, которая так хорошо продается, можно было бы смело переделать под новые текстуры и физику движения авто — всё остальное у игры и так хорошо. Так что ждём новости с конкретикой, сейчас ничего не ясно.