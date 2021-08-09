Take-Two Interactive выпустит пять новых игр в этом году

Похоже, некоторые знакомые игры из прошлого Take-Two Interactive могут появиться на рынке в современном обличии — издатель опубликовал общие слайды презентации после объявления о доходах за первый квартал за 2022 финансовый год, раскрывая некоторые подробности того, что находится в стадии разработки. Take-Two разрабатывает три «ремастера ранее выпущенных игр». Подробностей пока нет, хотя генеральный директор Штраус Зельник уже говорил о портах и раньше. Зельник объяснил, что ремастеры всегда были частью плана издателя по развитию своих проектов и привлечению новых геймеров.
«Я не уверен, что мы будем вкладывать все ресурсы в это направление, но мы точно будем создавать новые итерации уже выпущенных проектов», — сказал он. «Ремастеринг всегда был частью нашей стратегии. Но мы всё сделаем иначе, чем конкуренты — мы не просто переносим релиз на новую графику и текстуры. Вместо этого мы почти полностью перерабатываем проект, чтобы удовлетворить запросы наших фанатов».
К сожалению, пока что не совсем понятно, что именно будет перерабатывать компания, так как на текущий момент есть огромное множество игр издателя, которые понравились бы аудитории. Например, можно смело брать и выпускать ремастер-версии GTA, начиная с третьей номерной части, да и саму GTA 5, которая так хорошо продается, можно было бы смело переделать под новые текстуры и физику движения авто — всё остальное у игры и так хорошо. Так что ждём новости с конкретикой, сейчас ничего не ясно.