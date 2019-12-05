Team Group T-Force Xtreem ARGB в уникальном дизайне

В последнее время производителям компьютерного железа довольно трудно хоть как-то удивить своего потенциального покупателя, ведь практически все технологии уже использованы и проверены, буквально каждый дизайн уже мы видели. Однако есть на рынке еще те производители, которые при достаточно большом количестве моделей все еще могут удивлять. Яркий тому пример — оперативная память Team Group T-Force Xtreem ARGB, которая помимо подсветки оборудована еще и радиаторами с дизайном, как у зеркала. Конечно, это не прямо зеркало, а просто специальный материал с таким покрытием, но выглядит очень интересно и привлекательно, особенно если посмотреть на данную память в корпусе компьютера. Вопрос пока что только в стоимости.