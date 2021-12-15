Team Group анонсирует серверную оперативную память DDR5

TEAMGROUP, ведущий мировой поставщик памяти, уже много лет активно расширяется в области управления производством. С появлением нового поколения DDR5 компания анонсировала модули памяти DDR5 ECC DIMM и DDR5 R-DIMM для промышленных серверов. В последние годы наблюдается неуклонный рост приложений обработки данных AI и высокопроизводительных вычислений, в результате чего спецификации памяти становятся более емкими и производительными. Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, TEAMGROUP создала несколько решений с последними инновациями в области памяти для промышленных серверов DDR5.

Его серверные модули памяти нового поколения могут достигать скорости 6400 млн транзакций в секунду, имеют максимальную емкость до 128 ГБ и работают при напряжении 1,1 В, что приводит к снижению общего энергопотребления.

Память также отличается двумя нововведениями в архитектуре источника питания и архитектуре каналов. Новая архитектура источника питания переносит управление питанием с материнской платы на сам модуль DIMM, повышая целостность сигнала и устойчивость к помехам. Архитектура каналов обновлена ​​двумя независимыми подканалами на каждый модуль памяти (DIMM), чтобы значительно повысить эффективность доступа к памяти и удовлетворить повышенные требования приложений интеллектуальной платформы.

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