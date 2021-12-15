Team Group анонсирует серверную оперативную память DDR5

Его серверные модули памяти нового поколения могут достигать скорости 6400 млн транзакций в секунду, имеют максимальную емкость до 128 ГБ и работают при напряжении 1,1 В, что приводит к снижению общего энергопотребления.
Память также отличается двумя нововведениями в архитектуре источника питания и архитектуре каналов. Новая архитектура источника питания переносит управление питанием с материнской платы на сам модуль DIMM, повышая целостность сигнала и устойчивость к помехам. Архитектура каналов обновлена двумя независимыми подканалами на каждый модуль памяти (DIMM), чтобы значительно повысить эффективность доступа к памяти и удовлетворить повышенные требования приложений интеллектуальной платформы.