Team Group представила геймерский комплект DDR5-памяти

В наши дни RGB-подсветка присутствует практически повсюду, и теперь она появилась даже в новых модулях оперативной памяти DDR5 благодаря новым модулям T-Force Delta RGB DDR5 от Team Group. Данные комплекты доступны в белом или черном цвете, оба варианта цвета имеют многоцветную подсветку RGB, которая частично проходит на фронтальной и верхней панелях. Стоит отметить, что Team Group разослала образцы этих комплектов большинству основных производителей материнских плат, включая ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte и MSI для тестирования их собственных схем управления освещением. В связи с этим в Team Group уверены, что у геймеров не возникнет проблем с настройкой эффектов RGB с помощью программного обеспечения для освещения от производителя материнских плат.

Помимо освещения, эти комплекты отличаются поддержкой предельно высокой официальной скорости передачи данных, которая, впрочем, уступает некоторым особенным комплектам, которые создавались специально для энтузиастов. Конечно, нам еще предстоит увидеть, как скорость памяти DDR5 повлияет на игры и общую производительность, потому что пока не существует потребительских платформ, поддерживающих стандарт памяти следующего поколения. Но, конечно, в самое ближайшее время данный стандарт будет официально представлен и на потребительском рынке. Поддержка DDR5 появится, когда Intel выпустит свои процессоры Alder Lake в конце этого года вместе с новым чипсетом. Alder Lake действительно будет работать и с DDR4, только на другой материнской плате. Затем в следующем году AMD будет использовать память DDR5 со своими процессорами Zen 4, которые также представят новый сокет (наконец, отказ от AM4).