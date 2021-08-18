Team Group представила геймерский комплект DDR5-памяти

Помимо освещения, эти комплекты отличаются поддержкой предельно высокой официальной скорости передачи данных, которая, впрочем, уступает некоторым особенным комплектам, которые создавались специально для энтузиастов. Конечно, нам еще предстоит увидеть, как скорость памяти DDR5 повлияет на игры и общую производительность, потому что пока не существует потребительских платформ, поддерживающих стандарт памяти следующего поколения. Но, конечно, в самое ближайшее время данный стандарт будет официально представлен и на потребительском рынке. Поддержка DDR5 появится, когда Intel выпустит свои процессоры Alder Lake в конце этого года вместе с новым чипсетом. Alder Lake действительно будет работать и с DDR4, только на другой материнской плате. Затем в следующем году AMD будет использовать память DDR5 со своими процессорами Zen 4, которые также представят новый сокет (наконец, отказ от AM4).