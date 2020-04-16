Team Group представляет линейки твердотельных накопителей T-Force Cardea Zero Z330 и Z340 NVMe

TEAMGROUP анонсировала два новых твердотельных накопителя PCIe M.2, T-FORCE CARDEA ZERO-Z330 и ZERO-Z340 M.2. Совместимы с Intel и AMD и поддерживают новейший интерфейс PCIe Gen3 x4. Изготовлен по профессиональной технологии для создания тонкой и легкой конструкции толщиной менее 1 мм.

Два высокоскоростных твердотельных накопителя используют новейший высокоскоростной интерфейс PCIe Gen3 x4 со стандартом NVMe 1.3 и имеют запатентованные модули охлаждения на основе графеновой медной фольги. Чрезвычайно тонкая и легкая конструкция может устранить помехи устройства во время установки, также имеют постоянную скорость чтения/записи до 2100/1700 МБ/с и 3400/3000 МБ/с.

Запатентованная графеновая структура твердотельных накопителей T-FORCE CARDEA ZERO-Z330 и CARDEA ZERO-Z340 M.2 может обеспечить 9% охлаждающего эффекта после более трех часов непрерывного чтения / записи. Оба накопителя имеют комплексные интеллектуальные технологии управления, такие как S.M.A.R.T., команда TRIM, механизм исправления ошибок LDPC ECC и т.д.