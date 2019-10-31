Team Group расширяет линейку продуктов

Новые высокопроизводительные модули DDR4 станут частью линейки Elite и Elite plus. Комплекты модулей памяти объемом 32 Гб с напряжением 1.2 В.

SSD-накопитель MP34 M.2 PCIe от Team Group оснащен интерфейсом PCIe Gen3 x4 нового поколения с новейшим протоколом NVME 1.3. MP34 емкостью 1 Тб способен обеспечить скорость чтения 3000 МБ/с и скорость записи 2600 МБ/с.

Team Group представила портативные устройства хранения большой емкости. Внешний твердотельный накопитель PD400 поддерживает подключение USB Type-C и совместимо с системами Windows, Mac OS и Android.