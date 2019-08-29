Team Group выпускает новые игровые продукты T-Force

TEAMGROUP выпускает новые игровые продукты T-FORCE, которых так долго ждали геймеры по всему миру, включая первый в отрасли твердотельный накопитель T-FORCE DELTA MAX RGB и новейшую игровую память T-FORCE DARK Z.

Твердотельный накопитель

T-FORCE DELTA MAX RGB последнего поколения обладает инновационным полностью зеркальным дизайном. Он предлагает самую большую долю световой площади в отрасли и самую большую область цветных световых эффектов. Плотно расположенная светодиодная подсветка ARGB с эффектом освещения может предложить яркий световой праздник. Усовершенствованный 3D NAND обеспечивает скорость чтения до 560 МБ / с и скорость записи 510 МБ / с.

Игровая память

Он также поддерживает материнские платы с 5-контактным 3-контактным ARGB-адресом. Режимы и эффекты освещения T-FORCE DELTA MAX RGB Solid State Drive могут быть настроены с помощью программного обеспечения и максимальная емкость 2 ТБ.T-FORCE DARK Z DDR4 разработана на основе концепции бронированного рыцаря для обеспечения полной защиты. Простой, но блестящий дизайн корпуса улучшает работу радиатора, произведенного традиционным способом штамповки.

Распределитель тепла образован методом штамповочного пресса с цельным алюминиевым сплавом толщиной 0,8 мм для усиления конструкции. Кроме того, окрашивание в процессе электролитического анодирования может повысить коррозионную стойкость и сделать ее непроводящей. Тепловыделение может быть эффективно выполнено и обеспечивает наилучшие и плавные игровые ощущения и исключительную производительность без каких-либо задержек. В T-FORCE DARK Z используются микросхемы высокого качества, а максимальная частота может достигать DDR4 3600 МГц. Он может полностью удовлетворить потребности геймеров в высокой производительности, низком энергопотреблении и простоте обновления.