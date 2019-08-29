Team Group выпускает новые игровые продукты T-Force

2019-08-29, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - T-Force; [66]
TEAMGROUP выпускает новые игровые продукты T-FORCE, которых так долго ждали геймеры по всему миру, включая первый в отрасли твердотельный накопитель T-FORCE DELTA MAX RGB и новейшую игровую память T-FORCE DARK Z.

Твердотельный накопитель

T-FORCE DELTA MAX RGB последнего поколения обладает инновационным полностью зеркальным дизайном. Он предлагает самую большую долю световой площади в отрасли и самую большую область цветных световых эффектов. Плотно расположенная светодиодная подсветка ARGB с эффектом освещения может предложить яркий световой праздник. Усовершенствованный 3D NAND обеспечивает скорость чтения до 560 МБ / с и скорость записи 510 МБ / с.

Он также поддерживает материнские платы с 5-контактным 3-контактным ARGB-адресом. Режимы и эффекты освещения T-FORCE DELTA MAX RGB Solid State Drive могут быть настроены с помощью программного обеспечения и максимальная емкость 2 ТБ.

Игровая память

T-FORCE DARK Z DDR4 разработана на основе концепции бронированного рыцаря для обеспечения полной защиты. Простой, но блестящий дизайн корпуса улучшает работу радиатора, произведенного традиционным способом штамповки.

Распределитель тепла образован методом штамповочного пресса с цельным алюминиевым сплавом толщиной 0,8 мм для усиления конструкции. Кроме того, окрашивание в процессе электролитического анодирования может повысить коррозионную стойкость и сделать ее непроводящей. Тепловыделение может быть эффективно выполнено и обеспечивает наилучшие и плавные игровые ощущения и исключительную производительность без каких-либо задержек. В T-FORCE DARK Z используются микросхемы высокого качества, а максимальная частота может достигать DDR4 3600 МГц. Он может полностью удовлетворить потребности геймеров в высокой производительности, низком энергопотреблении и простоте обновления.


Комментарии и отзывы T-Force
Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачной...
Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачнойGarmin представляет умные часы серии Fēnix 6. Эти новые высококачественные мультиспортивные часы от Garmi...
Технологии компании AMD для игры Gears 5...
Технологии компании AMD для игры Gears 5Gears 5, следующая грядущая часть в серии видеоигр Gears of War, выходит 10 сентября. ...
Telegram работает над запуском криптовал...
Telegram работает над запуском криптовалTelegram готовится к запуску своей собственной цифровой валюты. Как говорят в New York Times, Gram будет ...
OnePlus 7T получит 2K-дисплей на 90 Гц...
OnePlus 7T получит 2K-дисплей на 90 ГцАппарат получит обновлённый процессор Snapdragon 855 Plus и две модификации памяти на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ...
Спортивные часы с солнечной батареей...
Спортивные часы с солнечной батареейКомпания Garmin представила новую линейку спортивных часов Fenix ​​6. ...
Phanteks объявляет о выпуске Glacier Gig...
Phanteks объявляет о выпуске Glacier GigPhanteks объявил о выпуске трех новых продуктов Glacier, водоблоков Gigabyte Aorus C621 Xtreme Kit, C360i...
Смартфон Moto G8 Play получит аккумулято...
Смартфон Moto G8 Play получит аккумулятоНа форуме разработчиков XDA Developers обнаружились фотографии смартфона Moto G8 Play, который еще не был...
Vivo NEX 3 5G анонсируют в сентябре...
Vivo NEX 3 5G анонсируют в сентябреПроизводитель Vivo готовит к анонсу свой новый концептуальный смартфон линейки NEX. ...


Обзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалямиОбзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалями
Обзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXKОбзор Patriot Viper V551. Тесты игровой мышки Patriot Memory Viper PV551OUXK
Обзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборкиОбзор Philips FC6728 SpeedPro Aqua. Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборки
Обзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 смОбзор Gamdias ULISSES MF1. Надежное игровое кресло до 200 кг и рост до 200 см
Обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключенияОбзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Игровая мышка с 2 вариантами беспроводного подключения
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor