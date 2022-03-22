Team Group выпустила эффективные промышленные карты памяти D700

TEAMGROUP выпустила высокоэффективные и надежные промышленные карты памяти высокого класса серии D700 в качестве устройств для систем видеонаблюдения, ориентированного на требования к надежному хранению и высокой скорости записи.

В высокопроизводительных промышленных картах памяти TEAMGROUP серии D700 используется флэш-память MLC NAND промышленного класса, обеспечивающая превосходную стабильность, надежность и скорость последовательного чтения и записи. Новейшая промышленная карта памяти может достигать скорости чтения и записи до 90-70 МБ/с и поддерживает видео 4K и стандарты Video Speed ​​Class 30 (V30), чтобы обеспечить четкое изображение и высокоскоростную передачу — качества, которые являются неотъемлемой частью систем видеонаблюдения. Серия D700 также может применяться в мощных интеллектуальных системах, которые обрабатывают и хранят большие объемы данных для расширения возможностей наблюдения.

Промышленные карты памяти серии D700 соответствуют самым строгим военным стандартам США, установленным Министерством обороны США, для испытаний на удар (MIL-STD-202G и MIL-STD-883K) и вибрации (MIL-STD-810G) и полностью сертифицированы. Высокопроизводительная промышленная карта памяти D700 также поддерживает SMART Tool, что позволяет пользователям отслеживать состояние карты и оптимизировать производительность.