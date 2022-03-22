Team Group выпустила эффективные промышленные карты памяти D700

TEAMGROUP выпустила высокоэффективные и надежные промышленные карты памяти высокого класса серии D700 в качестве устройств для систем видеонаблюдения, ориентированного на требования к надежному хранению и высокой скорости записи.

В высокопроизводительных промышленных картах памяти TEAMGROUP серии D700 используется флэш-память MLC NAND промышленного класса, обеспечивающая превосходную стабильность, надежность и скорость последовательного чтения и записи. Новейшая промышленная карта памяти может достигать скорости чтения и записи до 90-70 МБ/с и поддерживает видео 4K и стандарты Video Speed ​​Class 30 (V30), чтобы обеспечить четкое изображение и высокоскоростную передачу — качества, которые являются неотъемлемой частью систем видеонаблюдения. Серия D700 также может применяться в мощных интеллектуальных системах, которые обрабатывают и хранят большие объемы данных для расширения возможностей наблюдения.

Промышленные карты памяти серии D700 соответствуют самым строгим военным стандартам США, установленным Министерством обороны США, для испытаний на удар (MIL-STD-202G и MIL-STD-883K) и вибрации (MIL-STD-810G) и полностью сертифицированы. Высокопроизводительная промышленная карта памяти D700 также поддерживает SMART Tool, что позволяет пользователям отслеживать состояние карты и оптимизировать производительность.
Комментарии и отзывы Team Group
GIGABYTE представила комплект оперативной памяти AORUS DDR5 …
GIGABYTE представила комплект оперативной памяти AORUS DDR5 На этой неделе компания GIGABYTE представила новые комплекты памяти AORUS RGB DDR5 6000 МГц емкостью 32 Г…
TEAMGROUP и ASUS представляют память T-FORCE DDR5 и твердоте…
TEAMGROUP и ASUS представляют память T-FORCE DDR5 и твердотеКомпания TEAMGROUP сегодня объявила о глобальном выпуске памяти T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR…
Оперативная память G.Skill Trident Z5 разогнана до DDR5-9560…
Оперативная память G.Skill Trident Z5 разогнана до DDR5-9560Недавно мы сообщали о мировом рекорде разгона DDR5-8888 CL88, установленном G.Skill, ASUS и оверклокером …
Angelbird представляет карты AV PRO CFexpress Type B MK2 Edi…
Angelbird представляет карты AV PRO CFexpress Type B MK2 EdiС приближением производства медиафайлов в формате 12K+RAW технология Angelbird AV PRO CFexpress MK2 Type …
Goodram Industrial представил промышленную память SODIMM DDR…
Goodram Industrial представил промышленную память SODIMM DDRПольский бренд коммерческой и промышленной памяти расширяет предложение промышленных модулей памяти DDR4.…
G.SKILL выпускает комплект памяти DDR5-6400 CL32 с экстремал…
G.SKILL выпускает комплект памяти DDR5-6400 CL32 с экстремалG.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровых п…
Представлена память ADATA XPG CASTER DDR5…
Представлена память ADATA XPG CASTER DDR5XPG CASTER RGB - это новое поколение памяти DDR5, работающая со скоростью 7000 Мб/с, которая более чем в …
Intel Optane не пользуется популярностью у клиентов…
Intel Optane не пользуется популярностью у клиентовНесмотря на свои технические преимущества по сравнению с флэш-памятью NAND, технология памяти Intel Optan…
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
Обзор ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (AX4U360038G18A-DT50). Тесты и разгон памятиОбзор ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 (AX4U360038G18A-DT50). Тесты и разгон памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor