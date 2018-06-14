Team Group выпустила новейшую игровую память DDR4 с подсветкой T-FORCE XCALIBUR

2018-06-14, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - T-FORCE XCALIBUR; [83]
С момента своего появления игровая память серии Team Group T-FORCE задаёт глобальные тренды и получает многочисленные международные награды в области дизайна. И сегодня был представлен новейший, долгожданный RGB-модуль памяти T-FORCE XCALIBUR. Этот королевский меч станет лидером индустрии благодаря выдающемуся дизайну и экстремальной скорости работы. Одновременно было выпущено две версии памяти, DDR4 3600МГц и DDR4 4000МГц, чтобы угодить всем геймерам, которые сами собирают свои компьютеры, и вместе с тем показать на мировом рынке лидерскую мощь и очарование серии T-FORCE.

Непревзойдённая серия игровой продукции T-FORCE снискала глобальный интерес у потребителей сразу с момента выпуска. И теперь, в 2018 году, в очередной раз, под брендом T-FORCE представили новые подсвечиваемые модули памяти T-FORCE XCALIBUR. Компания Team Group не только продолжила дизайнерские традиции с эффектом сверхширокого светового потока, используя полноцветную светодиодную подсветку RGB LED со специальной зоной 120-градусного освещения на верхней части модуля, но и добавила уникальный световой тотемный элемент. Первые буквы из названия T-FORCE, «T» и «F», изображают эфес королевского меча на радиаторе, создавая невиданные ранее визуальные впечатления. Обе модели памяти, DDR4 3600МГц и DDR4 4000МГц, поддерживают ёмкость от 16ГБ(2x8ГБ) до 32ГБ(4x8ГБ). Специальные микрочипы Samsung IC и строгие стандарты тестирования гарантируют превосходное качество, оптимальную производительность, стабильность и совместимость. Всё это позволит геймерам побеждать в каждом игровом сражении с помощью королевского меча, а также задавать новые стандарты для подсвечиваемых модулей памяти.

Мощная и ослепительная, подобно королевскому мечу, T-FORCE XCALIBUR имепет полностью синхронизируемые полноцветные световые эффекты. Подсветку можно настраивать через эксклюзивную утилиту T-FORCE BLITZ (бета-версия) (прим. 1) от Team Group, или через ASUS Aura Sync (прим 2). При настроенной синхронизации доступно 8 типов встроенных световых эффектов. Кроме того, световые эффекты на модуле памяти и частично синхронизированные системные световые эффекты можно настраивать через утилиты GIGABYTE RGB Fusion (прим. 3) или MSI Mystic Light Sync (прим. 4). Также пользователи могут самостоятельно менять настройки освещения и создавать световые эффекты согласно своим эстетическим предпочтениям. T-FORCE XCALIBUR поддерживает технологию Intel XMP2.0, поэтому отдельная настройка BIOS не требуется. Технология разгона в один клик подарит геймерам ощущения высокой скорости и удовольствие от игровых побед.
В продаже по всему миру с 1 июля


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