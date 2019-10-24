Team Group запускает модуль Team Elite 32 ГБ DDR4-2400

2019-10-24, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Team Group ; [88]
Team Group выпустила свой первый модуль памяти объемом 32 ГБ, Team Elite TED432G2400C1601. Это модуль DIMM двойного ранга с восемью 32-разрядными микросхемами DRAM, с номинальной тактовой частотой DDR4-2400, временем 16-16-16-39 и напряжением модуля 1,20 В. Модуль имеет простую черную печатную плату стандартной высоты (32 мм) и поставляется без теплоотвода или радиатора.

Team Group также продает двухканальный комплект объемом 64 ГБ (2 x 32 ГБ) с двумя из этих модулей DIMM, на котором имеется SKU. Чтобы использовать эти модули, понадобится процессор Intel Core 9-го или 10-го поколения или AMD Ryzen 3-го поколения, поскольку 32-гигабайтные модули DIMM двойного ранга не будут поддерживаться старыми процессорами. Цена одного модуля на 32 ГБ составит 150 долларов США, а двухканального комплекта - 300 долларов.


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