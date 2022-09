Team Ninja анонсировала ролевую игру Rise of the Ronin

Состоялся анонс эксклюзивной игры Rise of the Ronin для консоли PS5.

Ролевая игра от студии Team Ninja, стоящей за такими проектами как Nioh, Stranger of Paradise и Ninja. Действие игры разворачивается в конце 300-летнего периода Эдо (19 век). Rise of the Ronin предлагает обширный открытый игровой мир, разнообразные бои, оружие, мечи и многое другое. В игре также задействованы воздушные змеи в качестве средства передвижения.

Разработчики планируют выпустить Rise of the Ronin в 2024 году.