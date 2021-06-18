TeamGroup начнет продажи DDR5 в следующем месяце

Эра DDR5 практически наступила — как только новое поколение процессоров (Intel Alder Lake и AMD Zen 4) будет официально представлено, пользователи сразу смогут перейти на новое поколение оперативной памяти, которая определённо имеет ряд преимуществ по сравнению с DDR4. Но производители оперативной памяти решили воспользоваться полученной форой, чтобы выпустить DDR5 даже раньше, чем эта память будет официально доступна на компьютерах нового поколения. TeamGroup даже начнет продавать комплект памяти DDR5 в конце этого месяца, хотя поставить данную память вы просто никуда не сможете.

Речь идёт про комплект памяти DDR5-4800 объемом 32 ГБ, состоящий из пары модулей по 16 ГБ, с таймингами, установленными на уровне 40-40-40-77 при напряжении 1,1 В. В конечном итоге появятся более быстрые комплекты памяти DDR5, но на начальном этапе TeamGroup придерживается окончательных спецификаций, изложенных JEDEC — это отраслевым органом, который устанавливает скорость памяти, тайминги и так далее. Стоит сказать, что на старте DDR5 начнется со скоростей, которые не сильно отрываются от самой быстрой и самой дорогой памяти DDR4 на рынке, но это далеко не предел. По крайней мере, один производитель памяти (Netac, базирующийся в Китае) уже представил возможный комплект DDR5-10000, чтобы дать вам представление о том, куда движутся дела в новую эру оперативной памяти. Так что в ближайшее время ситуация на рынке кардинально изменится в лучшую для нас сторону.