TeamGroup представила модули памяти T-Force XTREEM

Игровая память XTREEM ARGB имеет первый в мире дизайн с полным зеркальным отражением. Уникальный новый дизайн модулей и RGB подсветка одно из основных преимуществ данной модели. Зеркальный экран изготовлен из комбинации специального процесса распыления и технологии световодов, которые могут непосредственно проникать и отражать окружающие компоненты.

Модули памяти T-Force XTREEM способно достичь частоты оперативной памяти до 4800 МГц благодаря тому, что микросхемы проходят строгий отбор и тщательно тестируются для обеспечения максимальной производительности и стабильности.

Игровая память T-Force XTREEM ARGB имеет встроенный профиль OC, который обеспечивает сверхбыстрый разгон одним нажатием на платформах Intel и AMD. Поставляет в трех вариантах: с частотами 3200, 3600 и 4000 МГц. Общая память 16 ГБ (8 Гбх2). Производитель дает пожизненную гарантия на продукт.