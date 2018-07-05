TeamGroup выпускает карты памяти Dash Card UHS-I microSD

TeamGroup недавно объявили о выпуске Dash Card (карт памяти), специально созданной для камер на видеорегистраторов. Они предназначены для обеспечения долговременной и стабильной работы хранилища и высокой совместимости для камер видеорегистрации на рынке.Данная память прошла множество проверок качества и совместимости, благодаря чему она стала лучшим выбором хранения данных с видеорегистраторов.