TeamGroup выпускает карты памяти Dash Card UHS-I microSD

2018-07-05, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - TeamGroup Dash Card; [79]
TeamGroup недавно объявили о выпуске Dash Card (карт памяти), специально созданной для камер на видеорегистраторов. Они предназначены для обеспечения долговременной и стабильной работы хранилища и высокой совместимости для камер видеорегистрации на рынке.
Данная память прошла множество проверок качества и совместимости, благодаря чему она стала лучшим выбором хранения данных с видеорегистраторов.


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