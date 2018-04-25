TeamGroup выпускает память T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance

Хотите совместить свою память с материнской платой ASUS TUF? Ну, TeamGroup объявляет о запуске сертифицированной T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance, которая строго протестирована лидером материнских плат ASUS.После совместного запуска с ASUS ROG, T-FORCE DARK ROG создала тенденцию во всем мире. Теперь еще раз, с творчеством и изобретательностью, команда дизайнеров TEAMGROUP добавляет уникальный военный камуфляж TUF на радиатор. T-FORCE VULCAN TUF Gaming Alliance - это, безусловно, лучший товарищ геймера на поле битвы в играх или стремление к экстремальному разгону.