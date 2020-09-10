Teamgroup представила 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA QX

Teamgroup представляет QX - это 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA, в котором используется флэш-память 3D QLC. Это одна из последних технологий флэш-памяти, способная хранить до 15 ТБ данных.

QX может выдерживать до 2,560 ТБ записи (TBW) в течение всего срока службы со скоростью чтения-записи 560/480 МБ, несмотря на то, что это механический жесткий диск. Teamgroup QX также поддерживает интеллектуальный двойной кэш и кэширование SLC и буфер кеш-памяти DRAM на стороне хранения.

Другими функциями QOL являются поддержка оптимизации Windows TRIM, чтобы твердотельный накопитель был готов к новым входящим данным, и встроенный код исправления ошибок для повышения надежности при передаче данных. Teamgroup QX будет доступен за 3990 долларов США.