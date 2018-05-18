Teamgroup выпускает новую DDR4 память для AMD Ryzen

Teamgroup объявляет о выпуске усовершенствованной версии наборов памяти T-FORCE DARK PRO с новыми спецификациями для процессоров AMD Ryzen второго поколения, данная DDR4 память работает на частотах до 3466 МГц.Его высокая производительность и стабильность доказывают, что они отвечают требованиям оверклокеров и геймеров. T-FORCE DARK PRO имеет особый высокоэффективный кованый алюминиевый радиатор. T-FORCE DARK PRO также обеспечивает абсолютную стабильность и надежность, благодаря лабораторным испытаниям на обжиг и проверке совместимости c основными брендами материнских плат во всем мире.