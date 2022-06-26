Технология AMD FSR 2.0 появится на консолях Xbox

Microsoft намерена внедрить технологию AMD FSR 2.0 в консоли Xbox. Об этом сообщили разработчики GPUOpen. Ранее стало известно, что FSR 2.0 был интегрирована в Unreal Engine 4 и 5 в качестве плагина, что упрощает внедрение технологии в новые игры.

Технология FSR 2.0 появится не только на консолях Xbox Series, но и на Xbox One, а это значит что Xbox One будет лучше справляться с современными играми. Внедрение технологии AMD FSR 2.0 должно обеспечить стабильные 60 кадров в секунду на консоли Xbox One. В случае с консолями, они и так поддерживают различные технологии апскейлинга. Консоли имеют очень долгий срок службы, и их аппаратное обеспечение должно поддерживать новые игры спустя годы после выпуска устройства. На данный момент трудно сказать, как проявит себя технология FSR 2.0 в современных играх или более высокими разрешениями.

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