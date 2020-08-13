Технология Samsung X-Cube 3D для 7-нм чипов готова

Компания Samsung объявила о том, что ее технология упаковки 3D-микросхем eXtended-Cube (X-Cube) теперь готова к развертыванию на технологических узлах EUV 7 и 5 нм.

Компания Samsung недавно успешно создала 7-нм тестовый чип X-Cube, в котором SRAM устанавливается поверх логической матрицы. Такая технология занимает меньше площади, а также освобождает драгоценное пространство для большего объема памяти, который можно разместить на чипе.

В новых чипах скорость передачи данных и энергоэффективность также улучшены благодаря значительно более коротким путям прохождения сигнала между матрицами. Samsung представит X-Cube на Hot Chips , ежегодной конференции по высокопроизводительным вычислениям 16 августа.