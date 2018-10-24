Технология зарядки Qualcomm скоро станет намного быстрее

В настоящее время большинство смартфонов поддерживают функцию быстрого заряда, но не все технологии равны. SuperCharge 2.0 от Huawei может восстановить 70% мощности за 30 минут , в то время как Super VOOC от Oppo может заряжать батарею всего за 35 минут. С другой стороны, новейшая технология Qualcomm может пополнить 50% всего за 15 минут. Но, по словам компании, в следующем году этот результат будет гораздо лучше.

В настоящий момент Quick Charge 4+ от Qualcomm использует функцию Dual Charge, которая, позволяет протекать через два пути вместо обычного. Это увеличивает выходную мощность зарядного устройства до 18 Вт, а также улучшает рассеивание тепла. В следующем году американская компания планирует делать шаг вперед с Triple Charge, который, добавит третий поток тока. Помимо улучшения теплоотдачи, это также увеличит мощность до значительного 32 Вт мощности, что означает, что флагманские лоты 2019 будут заряжаться значительно быстрее. Изменения так же коснутся и беспроводной зарядки. Совместимые зарядные площадки обеспечивают выход 15 Вт вместо текущего предела в 12 Вт.