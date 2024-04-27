Tele2 стал, первым, кто из операторов адаптировал мобильное приложение под Apple Vision Pro

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил об адаптации своего мобильного приложения "Мой Tele2" для шлема смешанной реальности Apple Vision Pro.



В связи с растущей долей цифровых клиентов в своей абонентской базе, Tele2 внесла дополнительные настройки в последнее обновление приложения, чтобы обеспечить его совместимость с шлемом Vision Pro.



Пользователи могут управлять приложением как с помощью взгляда и щипков, так и в режиме виртуального планшета, "прикасаясь" к приложению в воздухе. В "Мой Tele2" на Vision Pro, как и на обычном смартфоне, работает режим мультитач.



Мобильное приложение оператора ежемесячно используют более 20 миллионов уникальных пользователей. Команда разработчиков "Мой Tele2" стремится сделать процесс взаимодействия с услугами для пользователей максимально удобным и комфортным.



Во время подготовки к запуску Tele2 протестировала популярные сценарии использования приложения в эмуляторе и непосредственно в шлеме дополненной реальности совместно с YouTube-блогером



Адаптация приложения "Мой Tele2" для Apple Vision Pro повышает удобство использования цифровых услуг для абонентов Tele2, использующих шлем смешанной реальности.

Основные преимущества использования приложения "Мой Tele2" на Apple Vision Pro: Управление взглядом и щипками Режим виртуального планшета Мультитач



Tele2 продолжает инвестировать в развитие цифровых сервисов и стремится предоставлять своим клиентам самые инновационные и удобные решения. Адаптация приложения "Мой Tele2" для Apple Vision Pro является очередным шагом в этом направлении. Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил об адаптации своего мобильного приложения "Мой Tele2" для шлема смешанной реальности Apple Vision Pro.В связи с растущей долей цифровых клиентов в своей абонентской базе, Tele2 внесла дополнительные настройки в последнее обновление приложения, чтобы обеспечить его совместимость с шлемом Vision Pro.Пользователи могут управлять приложением как с помощью взгляда и щипков, так и в режиме виртуального планшета, "прикасаясь" к приложению в воздухе. В "Мой Tele2" на Vision Pro, как и на обычном смартфоне, работает режим мультитач.Мобильное приложение оператора ежемесячно используют более 20 миллионов уникальных пользователей. Команда разработчиков "Мой Tele2" стремится сделать процесс взаимодействия с услугами для пользователей максимально удобным и комфортным.Во время подготовки к запуску Tele2 протестировала популярные сценарии использования приложения в эмуляторе и непосредственно в шлеме дополненной реальности совместно с YouTube-блогером Дмитрием Романенко Адаптация приложения "Мой Tele2" для Apple Vision Pro повышает удобство использования цифровых услуг для абонентов Tele2, использующих шлем смешанной реальности.Основные преимущества использования приложения "Мой Tele2" на Apple Vision Pro: