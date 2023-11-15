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Автор - Marsel . Размещено: Сегодня 19:05 .

Tele2 запускает выгодное предложение к Черной пятнице

Оператор мобильной связи Tele2 запускает привлекательное предложение по случаю Черной пятницы. Со значите…

Снос зданий — это сложный процесс, которому должно предшествовать тщательное планирование и выполнение…