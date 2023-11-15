Tele2 запускает выгодное предложение к Черной пятнице

Оператор мобильной связи Tele2 запускает привлекательное предложение по случаю Черной пятницы. Со значительной скидкой доступны покупка девайсов от культовых производителей Infinix и Xiaomi, которые являются наиболее востребованными в ассортименте компании, и предоставление трехмесячного пакета связи. Акция рассчитана до 4 декабря, что позволяет клиентам заранее подготовиться к новогодним праздникам.

В рамках предложения доступны покупка смартфонов с 55%-ой скидкой и защита от страховых случаев, включая поломку, пожар, кражу и повреждение в результате контакта с водой. Также предусмотрена оплата услуг связи на трехмесячный период и мультиподписка MiXX, расширяющая возможности пользования интернетом для пользователей Tele2.

Для ознакомления с детальными условиями акции необходимо обратиться к продавцам-консультантам Tele2 или посетить официальный сайт компании. В рамках акции новые клиенты получают возможность оценить все преимущества работы с оператором Tele2.

Где купить качественную одежду для новорожденных…
"Реклама" АО «МФК ДжамильКо», https://motherbear.ru/ ИНН 7703013782 Erid: LatgBbQRC Нич…
Tele2 запускает выгодное предложение к Черной пятнице…
Оператор мобильной связи Tele2 запускает привлекательное предложение по случаю Черной пятницы. Со значите…
Особенности сноса и демонтажа зданий…
Снос зданий — это сложный процесс, которому должно предшествовать тщательное планирование и выполнение…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor