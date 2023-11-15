Tele2 запускает выгодное предложение к Черной пятнице…

Оператор мобильной связи Tele2 запускает привлекательное предложение по случаю Черной пятницы. Со значительной скидкой доступны покупка девайсов от культовых производителей Infinix и Xiaomi, которые являются наиболее востребованными в ассортименте компании, и предоставление трехмесячного пакета связи. Акция рассчитана до 4 декабря, что позволяет клиентам заранее подготовиться к новогодним праздникам.
В рамках предложения доступны покупка смартфонов с 55%-ой скидкой и защита от страховых случаев, включая поломку, пожар, кражу и повреждение в результате контакта с водой. Также предусмотрена оплата услуг связи на трехмесячный период и мультиподписка MiXX, расширяющая возможности пользования интернетом для пользователей Tele2.
Для ознакомления с детальными условиями акции необходимо обратиться к продавцам-консультантам Tele2 или посетить официальный сайт компании
. В рамках акции новые клиенты получают возможность оценить все преимущества работы с оператором Tele2.