Телевизор Hisense 120L9G оценен в 6300 долларов

Hisense 120L9G оснащен звуковой системой Dolby Atmos мощностью 40 Вт для воспроизведения звука как в кинотеатре. Телевизор имеет множество фунций для улучшения изображения. Технология MEMC делает лазерный телевизор подходящим для динамичных игр, фильмов и просмотра спортивных событий. По словам производителя, телевизор 120L9G использует ту же проекционную технологию, что и в кинотеатрах. Частота обновления дисплея Hisense 120L9G составляет 60 Гц.
Лазерный телевизор работает под управлением операционной системы VIDAA.