Телевизор Hisense 120L9G оценен в 6300 долларов

Компания Hisense выпустила лазерный телевизор Hisense Trichrom ALR Screen Series 4K 120″. Модель обеспечивает качество изображения 4K UHD, яркость 3000 люмен и естественные цвета. На данный момент новинка доступна только на Amazon India по цене около 6300 долларов.

Hisense 120L9G оснащен звуковой системой Dolby Atmos мощностью 40 Вт для воспроизведения звука как в кинотеатре. Телевизор имеет множество фунций для улучшения изображения. Технология MEMC делает лазерный телевизор подходящим для динамичных игр, фильмов и просмотра спортивных событий. По словам производителя, телевизор 120L9G использует ту же проекционную технологию, что и в кинотеатрах. Частота обновления дисплея Hisense 120L9G составляет 60 Гц.

Лазерный телевизор работает под управлением операционной системы VIDAA.