Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro подешевели в Китае

Компания Xiaomi объявила о скором начале распродажи линейки умных телевизоров Xiaomi TV 5 Pro, которые появились в продаже в конце прошлого года. 55-дюймовая модель будет стоить 518 долларов, а в качестве подарка пользователи получат умную колонку XiaoAi Small Speaker Play. 65-дюймовый Xiaomi TV 5 Pro подешевеет до 700 долларов (саундбар Redmi в подарок), а 75-дюймовый Xiaomi TV 5 Pro – до 1400 долларов (стереосистема Xiaomi в подарок).

Напомним, что телевизоры характеризуются панелями на основе квантовых точек, разрешением 4K, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, 108-процентным охватом цветового пространства NTSC, процессором Amlogic T972, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, поддержкой декодирования 8K, поддержкой технологии MEMC для динамической компенсации качества изображения, четырьмя динамиками и поддержкой технологий DTS-HD и Dolby Audio.