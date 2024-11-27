Tencent делает новую портативную консоль на процессоре Intel

Рынок портативных игровых устройств стремительно развивается в последние годы, особенно благодаря появлению энергоэффективных платформ вроде AMD Phoenix и Intel Meteor Lake. Но несмотря на заметное увеличение производительности, дизайн подобных устройств оставался практически неизменным на протяжении нескольких лет. Но, видимо, вскоре ситуация всё же изменится. Согласно данным китайского издания ITHome, компании Tencent и Intel работают над созданием нового устройства под названием 3D One, которое будет оснащено неким модулем для объёмной визуализации графики и производительным железом. Новый гаджет, скорее всего, планируют оснастить мобильным процессором Intel Core Ultra 7 258V SC с 8 ядрами и 8 потоками, что позиционируется производителем как решение среднего уровня в поколении Lunar Lake.

Устройство получит 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD объёмом до 1 ТБ, обеспечивая достаточно места для игр и операционной системы. Однако главной особенностью гаджета станет возможность использовать девайс как планшет или портативную игровую консоль благодаря съёмным геймпадам. Также главным преимуществом новинки станет 11-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц. При этом устройство будет оснащено системой отслеживания движений глаз, что позволит создавать объёмные визуальные эффекты без дополнительных аксессуаров. Но пока что гаджет находится в разработке и на самом деле может выйти не так уж скоро.
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