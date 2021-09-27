Теперь можно использовать смартфон в качестве геймпада для Google Stadia

Вам не нужно использовать официальный геймпад Stadia Controller, если вы хотите использовать сервис потоковой передачи игр Google на своем телевизоре или любом другом устройстве, если уж на то пошло. Сегодня Google внедряет функцию, которая позволяет игрокам Stadia, привязанным к телевизору, использовать свой телефон на операционной системе Android или iOS в качестве виртуального геймпада. Более того, вы также можете использовать сторонние геймпады, подключив их к своему телефону через Bluetooth или USB. Для поддержки расширенного контроллера требуется Android TV, Google TV или Chromecast Ultra. В большинстве случаев вам нужно либо добавить контроллер, либо включить сенсорный геймпад через мобильное приложение Stadia и сразу выбрать «играть по телевизору». Владельцы Android TV и Google TV также должны будут включить контроллер в разделе аватаров в приложении Stadia с большим экраном.

Это может помочь повысить популярность Stadia. Несмотря на то, что это давало вам гибкость в выборе того, где вы можете играть, у вас не было большого выбора контроллеров для этой установки. Теперь относительно легко использовать любимый геймпад с телевизором или, если хотите, сэкономить немного денег и вообще не использовать геймпад. Однако это не будет настолько же комфортно — сенсорный экран телефона может не так много, и использование телефона в качестве посредника обязательно добавит небольшую задержку на сам смартфон, который будет постепенно греться.
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