TerraMaster анонсировала двухсекционный модульное хранилище NAS F2-210

TerraMaster, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов хранения, включая сетевое хранилище и хранилище с прямым подключением, недавно выпустил доступное решение для хранения данных для домашних пользователей.

TerraMaster F2-210 оснащен 64-разрядным четырехъядерным процессором ARM V8 с рабочей частотой до 1,4 ГГц. F2-210 рассчитан на максимальную производительность чтения / записи 114 МБ. Функции включают в себя хранение файлов, резервное копирование данных, облачную синхронизацию и удаленный доступ, а также транскодирование HD-видео 4K и многое другое. F2-210 от TerraMaster идеально подходит для домашнего использования, особенно для мультимедийных развлечений, а также для использования в небольших офисах и домашних офисах (SOHO).

С самой последней версией операционной системы TOS, TOS 4.1, можно создавать резервные копии своих данных, управлять файловым сервером и оптимизировать свои службы общего доступа интуитивно, просто и удобно для пользователя. Операционная система включает в себя комплекс прикладного программного обеспечения с богатым прикладным контентом, мощными мультимедийными услугами и множеством способов резервного копирования данных.

Модульное хранилище имеет двухсекционный NAS-блок для обеспечения улучшенной защиты данных, предотвращения повреждения и минимальных затрат на обслуживание. Поддерживает потоковое транскодирование H.264 / H265 (до 30 кадров в секунду) в режиме реального времени и преобразование / воспроизведение 4K-видео на устройствах, которые не поддерживают собственные файлы HD. С помощью мобильного приложения TNAS можно быстро получить доступ к своему устройству TNAS и его мультимедийным данным без ограничений, просто через систему iOS или Android.