TerraMaster представила дисковое хранилище D2-310. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава с вентилятором для охлаждения накопителей. TerraMaster D2-310 оснащен двумя отсеками для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых дисков SATA, а также обеспечивает поддержку до 36 ТБ памяти (2 по 18 ТБ HDD).

TerraMaster D2-310 подходит для создания RAID-массива. Разъем USB 3.1 SUPERSPEED + Type-C может обеспечить максимальную скорость чтения 410 МБ/с и максимальную скорость записи 400 МБ/с.

Рекомендуемая розничная цена TerraMaster D2-310 составляет 159,99 долларов.