TerraMaster представляет D8 Thunderbolt 3 DAS для настольных систем хранения данных

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов хранения, представляет накопитель D8 Thunderbolt 3 как часть семейства продуктов Thunderbolt 3. D8 Thunderbolt 3 использует мощь технологии Intel Thunderbolt 3, предлагая невероятные скорости, обеспечивая большие емкости и целостность данных для требовательной, профессиональной работы, особенно для крупных, критически важных производств.

Thunderbolt 3 предлагает максимальную пропускную способность 40 Гбит / с, которая в сочетании с мощным контроллером RAID позволяет D8 Thunderbolt 3 достигать производительности до 1600 МБ / с с традиционными жесткими дисками в массиве RAID0. Для максимального баланса защиты данных и скорости, массив RAID5 может по-прежнему достигать 1400 МБ / с с помощью D8 Thunderbolt 3. Это позволяет редакторам, работающим с большими файлами, такими как кадры 4K, 6K или 8K, обеспечить баланс емкости и скорости и обеспечить гибкость, позволяющая быстрее работать с файлами.