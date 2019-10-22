TerraMaster представляет NAS-хранилище F5-422 с 5 отсеками и 10GbE LAN

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов хранения, включая сетевое хранилище и хранилище с прямым подключением, объявляет о выпуске своего нового решения для хранения данных для малого и среднего бизнеса, профессиональных и опытных пользователей. TerraMaster F5-422 имеет мощную аппаратную конфигурацию, обеспечивающую отличную производительность там, где это важно. Благодаря внедрению 10 GbE LAN, TerraMaster F5-422 может доставлять данные быстрее. Опираясь на новейшую операционную систему TOS от TerraMaster, F5-422 обеспечивает превосходный набор функций для любого использования. TerraMaster F5-422 имеет MSRP 599,99 долларов США.

F5-422 оснащен четырехъядерным процессором Intel с тактовой частотой 1,50 ГГц с тактовой частотой усиления 2,30 ГГц. 4 ГБ памяти DDR3 дополняют процессор, а также встроенное шифрование AES NI. Для максимальной доступности F5-422 оснащен портом 10 GbE, а также 2x 1 GbE LAN, F5-422 может быть доступен широкому кругу пользователей без узких мест традиционных соединений с одной локальной сетью. TerraMaster F5-422 рассчитан на скорость записи до 670 МБ / с и производительность чтения 650 МБ / с на 5x 6 ТБ Seagate IronWolf RAID5. Идеально подходит для профессионалов, таких как видеоредакторы, работающие с видео 4K или других, которым нужен быстрый доступ к большим данным с жесткими требованиями к скорости