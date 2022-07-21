Тесты Intel Core i9-13900K попали в сеть

В сеть просочились новые тесты производительности процессоров Intel Core i9-13900K и Core i5-13600K Raptor Lake для настольных ПК. Тесты производительности взяты из двух разных баз данных, включая CPU-z и Geekbench 5. Процессор Intel Core i9-13900K все еще является ранним образцом, который имеет 24 ядра и 32 потока в конфигурации с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами. Судя по предыдущим слухам, мы можем ожидать до 68 МБ общего «игрового» кэша на этом чипе. Предыдущие утечки показали базовую частоту 2,4 ГГц и ускорение 4,6 ГГц для чипов ES. Это все еще довольно мало по сравнению с утечками, которые указывали на тактовую частоту до 5,8 ГГц. Чип был протестирован на материнской плате MSI PRO Z690-A, которая поддерживает память DDR4, поэтому это тизер того, как производительность процессоров Raptor Lake будет выглядеть с памятью DDR4.

В системе работало четыре модуля памяти DDR4-2666 общим объемом 32 ГБ. Intel Core i5-13600K станет частью линейки процессоров Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК и будет иметь в общей сложности 14 ядер, включая 6 P-ядер на основе Raptor Cove и 8 E-ядер на основе текущих ядер Gracemont. Это то же количество ядер P-Core, что и у Intel Core i5-12600K, но количество ядер E-Core было удвоено. Итак, мы наблюдаем увеличение количества ядер на 40% и увеличение количества потоков на 25% по сравнению с Alder Lake Core i5-12600K. Пока что информация достаточно интересная, но хотелось бы, чтобы продукт отправили в релиз на тесты достоверных источников.