The Day Before будет работать в оффлайне

Несколько моддеров в настоящее время работают над оффлайн-модом для российской игры The Day Before, который добавит возможность запуска игры без подключения к интернету. Стоит напомнить, что через несколько дней после выпуска игры в начале этого месяца студия Fntastic закрылась, пообещала вернуть всем деньги и закрыть серверы проекта в течение месяца. «Сегодня мы объявляем о закрытии студии Fntastic. К сожалению, The Day Before потерпела финансовый провал, и нам не хватает средств для продолжения разработки и поддержки. Вся полученная прибыль будет задействована для погашения долгов перед нашими партнёрами.

Мы вложили все усилия, ресурсы и часы труда в разработку The Day Before, которая была нашей первой большой игрой. Мы действительно хотели выпустить новые патчи, чтобы раскрыть полный потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет средств для продолжения работы», — объяснили разработчики. А уже на прошлой неделе было объявлено, что серверы игры также будут отключены в январе. Но теперь появилась информация о том, что пользователи Luci0 и fskartd в настоящее время работают над софтом, который перенаправит подключение к серверу игры на локальное подключение. В теории это позволит владельцам игры играть в неё без подключения к интернету. Правда, не совсем понятно какой в этом смысл без возможности покупать что-либо — всё же всё взаимодействие с NPC проходят через сервер и просто так игра работать в оффлайне не будет. Но подождём релиза мода.
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