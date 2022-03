The Division 2 получит новый игровой режим

The Division 2 скоро получит новый игровой режим, и игроки на ПК смогут опробовать его на новом общедоступном тестовом сервере менее чем за 24 часа до выхода. Ubisoft подтвердила, что этот новый режим будет в центре внимания предстоящего PTS, который будет запущен 1 апреля.

Подробностей о новом игровом режиме The Division 2 на данный момент мало. The Division 2 теперь доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia по всему миру. Как с точки зрения механики, так и игрового процесса Tom Clancy's The Division 2 превосходит своего предшественника во всех отношениях. Отличный игровой опыт The Division 2 демонстрирует потенциал стать лучшей RPG Ubisoft за последние годы.