The Elder Scrolls VI не выйдет на PlayStation

С тех пор, как в начале этого года Microsoft купила ZeniMax Media, владельца Bethesda Softworks, возникли вопросы об эксклюзивности платформы для текущих франшиз, таких как The Elder Scrolls, Doom и Fallout. Теперь ситуация прояснилась — глава Xbox Фил Спенсер вчера официально заявил, что ролевая игра The Elder Scrolls VI не выйдет на PlayStation. Спенсер ранее отмечал, что вопрос об эксклюзивности будет решаться «в индивидуальном порядке». Теперь, в интервью информационному изданию GQ по случаю 20-летия Xbox, Спенсер решительно заявил, что, как и Starfield в следующем году, The Elder Scrolls VI будет эксклюзивно выпущена для консолей Xbox, ПК и Xbox Cloud Gaming. «Речь идет не о наказании какой-либо другой платформы.

Я искренне верю, что все платформы могут продолжать расти», — сказал он. То есть, руководитель компании считает, что не выпустить игру на PlayStation всё же не является наказанием для последней, просто это желание сделать релиз более удобным для аудитории самой Microsoft, но мы то понимаем, как это работает. Эксклюзивная игра такого уровня привлечёт миллионы геймеров, которые будут просто вынуждены купить консоль Microsoft или собрать игровой компьютер. С другой стороны, это было весьма ожидаемо — когда Microsoft отдала такие деньги за ZeniMax Media, стало ясно, что издатель планирует отбивать расходы новыми релизами, которые будут созданы исключительно под конкретную платформу. Это стандартный метод конкуренции на рынке консолей.
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