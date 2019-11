The Game Awards 2019 состоится 12 декабря

Церемония будет транслироваться в прямом эфире, и ее можно будет смотреть со всех основных цифровых, социальных и игровых платформ, а также кинотеатров Cinemark и Oculus Venues. Крупнейшим претендентом в этом году является Death Stranding, в общей сложности 10 номинаций в 29 категориях. На втором месте стоит Remedy's Control с 8 номинациями, в том числе «Лучшая работа». Третье место для The Outer Worlds. Все они номинированы на «Game of the Year».

12 декабря игры будут награждены в соответствующих категориях на основе публичного и пресс-голосования, но только одна из них получит главный приз - награду Game of the Year…