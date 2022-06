The Last of Us Part 1 анонсирована для PS5 и ПК

Компания Sony анонсировала The Last of Us Part 1 на для PS5, а также на ПК. Предзаказ уже открыт. Насладитесь эмоциональным повествованием и незабываемыми персонажами в The Last of Us, получившей более 200 наград.

Ремейк The Last of Us Part 1 включает улучшенный игровой процесс, улучшенное управление и расширенные возможности доступа. Игра полностью перестроена с нуля с использованием новейшей технологии Naughty Dog PS5 Engine с улучшенной визуальной точностью, полностью интегрированными функциями беспроводного контроллера DualSense и многим другим.

Запланированная дата выхода: 2 сентября 2022 года.