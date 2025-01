The Last of Us Part 2 требует подключения к PSN на ПК

Сегодня появилась официальная информация о том, что ремастер достаточно популярной консольной игры The Last of Us Part 2 пополнит ряды игр, которые связаны с сетью PlayStation Network от компании Sony. Это означает, что для запуска данной видеоигры на ПК после её покупки в Steam, Epic Games или на других платформах от пользователя потребуется привязать учётную запись PSN к аккаунту используемой платформы. Естественно, это требование вызвало негативную реакцию среди игроков, знакомых с другими тайтлами Sony, вышедшими на ПК с аналогичным требованием. Например, игры вроде Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök и ремастера Horizon Zero Dawn являются одиночными проектами и требовать подключаться к какой-то дополнительной сети просто странно.

Более того, в прошлом году игроки Helldivers 2 подвергли игру массовому ревью-бомбингу после внезапного введения обязательной привязки к PSN, что вынудило Sony отказаться от этого требования (на какое-то время — затем требование вернули с другой формулировкой). При этом пока что не совсем ясно, зачем Sony требует учётную запись PSN для The Last of Us Part 2, учитывая, что в игре тоже отсутствуют многопользовательские функции. Кроме того, это может стать серьёзной проблемой для пользователей из стран, где PlayStation Network официально не поддерживается, что снизит продажи и без того спорного проекта стоимостью 50 долларов. Ведь на самом деле в ремастере очень мало крупных нововведений, за которые хочется платить.