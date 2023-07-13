The Last of Us Part I всё же запустили на Steam Deck

Видеоигра The Last of Us Part I была выпущена на ПК в марте этого года как весьма неудачный порт игры, который ужасно работал даже на очень дорогих и производительных компьютера. Более того, пользователи, которые запустили игру на портативном устройстве Steam Deck, обнаружили, что играть в неё было абсолютно невозможно, несмотря на заверения ведущего разработчика Нила Друкманна о том, что игра была оптимизирована под мощности для Steam Deck. Но после 11 патчей западные журналисты всё же подтвердили, что The Last of Us полностью играбельна на портативном ПК от Valve. Впрочем, стоит сразу отметить, что в большинстве сценариев игра работает исключительно на 30 FPS и при этом журналист, опубликовавший детальный анализ графической составляющей проекта, видел падение частоты кадров ниже заблокированных 30 кадров в секунду на настройках по умолчанию, то есть получить плавную картинку всё же проблематично.

Важно уточнить, что вам больше не нужно ждать час, чтобы настроить шейдеры, так как разработчикам в итоге всё же удалось реализовать игру в том формате, когда она сразу запускается без дополнительной подкачки ресурсов. Но нужно понимать, что добиться хотя бы какой-то производительности на Steam Deck проблематично, так что в конечном итоге графика здесь выглядит просто ужасно — она очень мыльная, буквально на уровне «картошки», так что проект выглядит примерно так же, как оригинальная игра на PlayStation 3 16 лет назад. Правда, играть всё равно можно с удовольствием.
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