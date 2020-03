Видеоигра The Legend of Heroes: Zero no Kiseki доступна в демо-версии с переводом на английский язык

The Legend of Heroes: Zero no Kiseki представляет собой ролевую игру разработанную компанией Nihon Falcom. Изначально игра поддерживала только японский язык. Команда переводчиков Geofront, долгое время работала над переводом игры.

Игра The Legend of Heroes: Zero no Kiseki появится на ПК 14-ого марта. Вы можете скачать демо-версию в магазине Steam.

Разработчики не сидели сложа руки, проделана работа над улучшением игрового процесса. Добавлен турбо-режим, автосохранение, более высокий FPS. Исправлены общеизвестные ошибки.