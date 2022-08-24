The Settlers of Catan будет представлена в AR

The Settlers of Catan, одна из самых популярных настольных игр из когда-либо созданных, которая продается в среднем более миллиона копий в год, вот-вот вырвется за пределы стандартного формата благодаря уникальной игровой системе дополненной реальности, которая находится в разработке уже более десяти лет. Tilt Five, стартап, основанный бывшим инженером Valve, только что объявил, что 3D-голографическая версия игры, получившая название Catan — Tilt Five AR, появится весной 2023 года. К сожалению, приведенное ниже видео на самом деле не дает нам взглянуть на игру, но компания говорит, что вы можете играть в нее за столом, в одиночку против «классических противников ИИ» или онлайн с другими игроками по всему миру. И вы сможете «по-новому взаимодействовать с островом Катан, используя Tilt Five Wand, и наблюдать, как дикая природа и окружающая среда острова оживают в голографическом 3D».

В 2013 году СМИ рассказали историю о том, как два инженера Valve ушли с очками дополненной реальности компании. В то время разработчик Half-Life и игровая компания Steam больше интересовались работой над гарнитурой виртуальной реальности, которая стала HTC Vive, но Джери Эллсуорт и Рик Джонсон верили в AR — настолько, что убедили соучредителя Valve Гейба Ньюэлла позволить им использовать технологию для создания собственного стартапа. И это действительно интригующая идея. В то время как большинство гарнитур AR являются автономными, преломляя свет в ваши глаза с помощью специальных зеркал, линз или волноводов, что приводит к довольно узкому полю зрения, гарнитуры Tilt Five проецируют свой свет на световозвращающую игровую доску, которая отражает его обратно на вас. Они позволяют вам играть в настольные 3D-игры, видеоигры и интерактивные кампании Dungeons & Dragons, которые, кажется, живут внутри вашего стола или выпрыгивают из него.
Blizzard запускает первое альфа-тестирование World of Warcra…
Blizzard официально объявила о запуске первого альфа-тестирования крупного расширения World of Warcraft: …
Square Enix инвестирует в игровую платформу Blacknut…
Издатель Square Enix объявляет об инвестициях в облачную игровую платформу B2B2C Blacknut. Инвестиции буд…
Демонстрация Grand Theft Auto: Vice City Remake на движке Un…
Ранее в этом году Rockstar выпустила издание “Definitive Edition” своих классических игр Grand Theft Auto…
Diablo Immortal теперь доступна на iOS и Android…
Blizzard Entertainment выпустила Diablo Immortal и игра доступна для бесплатного скачивания на мобильных …
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready…
Последний драйвер NVIDIA GeForce Game Ready уже готовится к полноценному релизу. С ним у нас есть ожидаем…
Представлена сюжетная игра в жанре темного фэнтези - I, The …
Польский разработчик игр The Dust SA представил новый трейлер своей предстоящей сюжетной приключенческой …
Resident Evil Code Veronica получит классный римейк…
Предстоящий фанатский римейк Resident Evil Code Veronica получил совершенно новый трейлер, показывающий п…
Bloober Team анонсировала психологический хоррор Layers of F…
Студия разработки игр Bloober Team анонсировала новую игру под названием Layers of Fears. Игра создана на…
Обзор Insurmountable – Эпичное восхождениеОбзор Insurmountable – Эпичное восхождение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor