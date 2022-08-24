The Settlers of Catan будет представлена в AR

В 2013 году СМИ рассказали историю о том, как два инженера Valve ушли с очками дополненной реальности компании. В то время разработчик Half-Life и игровая компания Steam больше интересовались работой над гарнитурой виртуальной реальности, которая стала HTC Vive, но Джери Эллсуорт и Рик Джонсон верили в AR — настолько, что убедили соучредителя Valve Гейба Ньюэлла позволить им использовать технологию для создания собственного стартапа. И это действительно интригующая идея. В то время как большинство гарнитур AR являются автономными, преломляя свет в ваши глаза с помощью специальных зеркал, линз или волноводов, что приводит к довольно узкому полю зрения, гарнитуры Tilt Five проецируют свой свет на световозвращающую игровую доску, которая отражает его обратно на вас. Они позволяют вам играть в настольные 3D-игры, видеоигры и интерактивные кампании Dungeons & Dragons, которые, кажется, живут внутри вашего стола или выпрыгивают из него.