The Settlers of Catan будет представлена в AR

The Settlers of Catan, одна из самых популярных настольных игр из когда-либо созданных, которая продается в среднем более миллиона копий в год, вот-вот вырвется за пределы стандартного формата благодаря уникальной игровой системе дополненной реальности, которая находится в разработке уже более десяти лет. Tilt Five, стартап, основанный бывшим инженером Valve, только что объявил, что 3D-голографическая версия игры, получившая название Catan — Tilt Five AR, появится весной 2023 года. К сожалению, приведенное ниже видео на самом деле не дает нам взглянуть на игру, но компания говорит, что вы можете играть в нее за столом, в одиночку против «классических противников ИИ» или онлайн с другими игроками по всему миру. И вы сможете «по-новому взаимодействовать с островом Катан, используя Tilt Five Wand, и наблюдать, как дикая природа и окружающая среда острова оживают в голографическом 3D».

В 2013 году СМИ рассказали историю о том, как два инженера Valve ушли с очками дополненной реальности компании. В то время разработчик Half-Life и игровая компания Steam больше интересовались работой над гарнитурой виртуальной реальности, которая стала HTC Vive, но Джери Эллсуорт и Рик Джонсон верили в AR — настолько, что убедили соучредителя Valve Гейба Ньюэлла позволить им использовать технологию для создания собственного стартапа. И это действительно интригующая идея. В то время как большинство гарнитур AR являются автономными, преломляя свет в ваши глаза с помощью специальных зеркал, линз или волноводов, что приводит к довольно узкому полю зрения, гарнитуры Tilt Five проецируют свой свет на световозвращающую игровую доску, которая отражает его обратно на вас. Они позволяют вам играть в настольные 3D-игры, видеоигры и интерактивные кампании Dungeons & Dragons, которые, кажется, живут внутри вашего стола или выпрыгивают из него.