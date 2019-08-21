The Witcher 3: Wild Hunt анонсировано на Nintendo Switch

Поклонники Nintendo Switch теперь могут по-настоящему насладиться тем, что их ожидает, поскольку CD Projekt RED официально объявил дату выхода The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition.

О версии Nintendo Switch The Witcher 3: Wild Hunt было уже известно довольно давно, игра будет поставляться на 32-гигабайтном игровом картридже и будет включать в себя оба игровых DLC - Heart of Stone и Blood и Wine. В общей сложности, как сообщают разработчики, полное прохождение займёт около 150 часов. Игра должна появиться на портативной консоли 15 октября 2019 года.