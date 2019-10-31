Thermaltake Toughram RGB DDR4 с высокой частотой

В последнее время производителям компьютерного железа все сложнее и сложнее выдавать новые интересные модели, ведь пользователи уже банально все это видели и пробовали. Для того, чтобы хоть как-то удивить покупателя, нужно придумывать нечто очень крутое. Например, в продажу поступила оперативная память Thermaltake Toughram RGB DDR4, которая выдает частоту в 4400 МГц. Это довольно высокая тактовая частота и бона позволяет вам не переживать о том, что система будет работать медленно. С другой стороны, ставить такую память стоит исключительно в компьютер, который уже оборудован производительными компонентами вроде процессора и видеокарты. Иначе вы просто переплатите деньги за ОЗУ, которая не спасет ситуацию совершенно.