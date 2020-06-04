Thermaltake анонсировала высокочастотные модули памяти TOUGHRAM RGB

Thermaltake анонсировала комплекты оперативной памяти серии TOUGHRAM RGB. Новые модули предлагают высокие частоты, низкие задержки, встроенную RGB подсветку с индивидуальной настройкой с помощью софта компании.

Компания показала комплекты памяти TOUGHRAM RGB с частотой 4600 МГц DDR4 (2 модуля по 8 Гб). Еще один комплект памяти на 32 Гб (2 модуля по 16 Гб) с частотой 4000 МГц. Также была представлен комплект памяти DDR4 на 64 Гб (2 модуля по 32 Гб) с частотой 3600 МГц.

Комплекты памяти доступно в черном и белом исполнении. Радиаторы высокие, это стоит учитывать при сборке системы.

Модули памяти совместимы как с AMD, так и Intel. XMP 2.0 профиль позволяет разогнать память без проблем, а радиаторы обеспечат низкие температуры.

Так же были представлены модули памяти Thermaltake TOUGHRAM RGB Z-ONE с привлекательным дизайном. Частоты составляют 3200 и 3600 МГц.