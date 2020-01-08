Thermaltake предлагает высокочастотные модули памяти

Новые модули памяти TOUGHRAM RGB имеют очень привлекательный дизайн с верхней планкой и радиатором из полированного алюминия. Конструкция имеет 10 слоев печатной платы. Чипы тщательно отбирались и тестировались на производстве.

Память TOUGHRAM RGB DDR4 White Edition 4400 МГц , 4000 МГц появится в продаже в 1 квартале 2020 года. Серия TOUGHRAM DDR4 с памятью 4400 МГц , 4266 МГц , 4000 МГц , 3600 МГц и 3200 МГц уже доступны для заказа. Программное обеспечение TOUGHRAM предоставляет информацию о температуре и частотах модулей памяти.