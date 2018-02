Thermaltake выпускает цифровой источник питания с контролем голоса

Thermaltake ввел систему искусственного интеллекта (AI) в свою систему управления интеллектуальным питанием (SPM) и представила новую функцию «Управление голосовым сигналом» для улучшения DPS G Mobile APP. Функция AI Voice Control в настоящее время доступна только в линейке Toughpower iRGB PLUS Titanium / Platinum для iOS, а версия для Android скоро появится. Через мобильный телефон пользователи могут получить доступ к «Voice Control», чтобы легко включать и выключать питание; изменение режима освещения, цвета, яркости; и контролировать скорость.Кроме того, DPS G Mobile APP обеспечивает доступ к ключевым параметрам блока питания: включая историческую эффективность, скорость вентилятора, мощность, напряжение, температуру, общее время использования / кВтч / стоимость электроэнергии и историческую температуру процессора / VGA. Он также дает пользователям возможность управлять режимом освещения вентилятора RGB и предупреждениями в реальном времени об основных неисправностях блока питания, таких как неисправность вентилятора; например, при перегреве (выше 140 ℉ / 60 ℃) или ненормальном уровне напряжения (выше / ниже 5% от нормального уровня). Лучше всего, это полностью совместимо с TT RGB Plus Sync, что означает, что пользователи смогут легко синхронизировать все цвета RGB со всеми линейками продуктов Thermaltake TT RGB Plus для еще большей согласованности цветов.