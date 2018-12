This Is the Police вышла на iOS и Android

Популярная стратегия This Is the Police отправилась на мобильные платформы iOS и Android. Думаю, преданные фанаты франшизы долго ждали эту новость и теперь у вас будет возможность проходить сюжетную линию про шефа полиции, который решил уйти в отставку. Главная задача в игре — накопить 500 тысяч долларов для обеспечения пенсии за 180 игровых дней. Сюжетная линия игры очень интересная, критики видеоигр назвали её одной из лучших в своем жанре, да и графическая составляющая тоже выполнена на очень высоком уровне. Здесь случайным образом генерируются события, на которые вы должны реагировать и двигаться дальше по сюжету. Учитывая, что на смартфонах не так уж много действительно интересных игр, This Is the Police будет неким лучиком света.