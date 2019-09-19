TikTok и МФОК запустили челлендж для поддержки борьбы с изменением климата

Ведущий сервис коротких видеороликов TikTok и крупнейшая гуманитарная организация Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) запустили совместный челлендж #Сохраниклимат, чтобы придать новый импульс глобальной инициативе МФОКК и КП #FacesOfClimateChange. Челлендж был запущен всего несколько дней назад, и уже стал популярным среди пользователей TikTok, набрав более 80 миллионов просмотров.С 16 по 30 сентября пользователи TikTok могут повысить осведомленность об изменении климата, используя три специально разработанных стикера с изображением экстремальных погодных условий: ливень, метель и глобальное потепление.Кроме того, пользователи TikTok могут принять участие в интерактивной викторине, чтобы проверить свои знания об охране окружающей среды и поделиться идеями о том, как преодолеть климатический кризис. Тест состоит из 15 вопросов, среди которых «Должны ли быть запрещены пластиковые пакеты?», «Будете ли вы покупать подержанные товары?».Д-р Джемила Махмуд (Dr Jemilah Mahmood), заместитель генерального секретаря Федерации по партнерским проектам: «Социальная платформа TikTok идеально подходит для того, чтобы донести серьезное послание таким захватывающим, вдохновляющим и энергичным способом. Мы с нетерпением ждем, чтобы молодое поколение представило свои истории мировой аудитории». Д-р Джемила Махмуд также поделилась своим видео в рамках челленджа #Сохраниклимат в TikTok.

#Сохраниклимат - это глобальная кампания, в которой участвуют более 100 стран и регионов, в том числе Россия, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Польша, Индия, Япония, Корея, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Мексика, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и другие.«Глобальное сообщество TikTok позволяет пользователям выражать свои творческие идеи с помощью коротких видеороликов. Мы очень рады сотрудничеству с Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в рамках челленджа #Сохраниклимат, который позволяет нашему сообществу творчески продемонстрировать свое неравнодушие к проблеме изменения климата и повысить осведомленность о важности защиты нашей планеты», - сказала Елена Лерш (Helena Lersch), директор по общественной политике TikTok.Предлагая дом для творческого самовыражения и подлинного, радостного и позитивного опыта, TikTok является отличной платформой для продвижения инициатив по социальной ответственности. В рамках программы «TikTok for Good» был реализован ряд кампаний, демонстрирующих готовность пользователей TikTok защищать планету, таких как #ЗащитникПриродыТикТок и #PetBff.22 сентября представитель TikTok совместно с МФОКК и КП примут участие в Саммите ООН по изменению климата 2019. Загрузите или откройте приложение TikTok и проявите свою креативность, чтобы поддержать челлендж #Сохраниклимат.